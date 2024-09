In Vorarlberg entdeckte tote Frau dürfte Gewaltopfer sein

"Derzeit sind umfangreiche Spurenauswertungen sowie Befragungen möglicher Auskunftspersonen im Gange. Nähere Informationen zum Sachverhalt, insbesondere auch zur Todesursache, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden", hieß es bei der Exekutive.

Die Leiche war am Sonntag von Passanten im Auwald der Bregenzer Ache unweit einer Schrebergartenanlage gefunden worden. Die Polizei bat Personen, die in der vergangenen Woche möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehende Wahrnehmungen in der Achstraße in Kennelbach gemacht haben, Kontakt mit dem Landeskriminalamt aufzunehmen.