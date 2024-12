Immer noch 6,8 Mrd. Schilling nicht in Euro getauscht

Von der Schilling-Milliardensumme entfallen drei Milliarden auf Banknoten und 3,8 Mrd. Schilling auf Münzen, ging aus den Angaben der Nationalbank (OeNB) weiters hervor. Gefunden werden am meisten "Blaue" (Schilling-1.000er), "Mozarts" (5.000er) und Co in schon lange nicht getragenen Kleidungsstücken, in Büchern zwischen den Seiten und oft auch in so manchen Verstecken auf dem Dachboden oder im Keller im Zuge von Hausräumungen.

Monatlich werden nach wie vor etwa 1,5 Millionen Schilling bei der OeNB umgetauscht. Insgesamt waren es von Jänner bis November 2024 über 57.000 Schilling-Banknoten und 2,8 Millionen Stück Schilling-Münzen. Damit ergab sich die Gesamtsumme von 18,4 Mio. Schilling oder 1,3 Mio. Euro.

Bei den Banknoten wurden mit 23.413 Scheinen am meisten 20-Schilling-Noten mit dem Porträt von Moritz M. Daffinger umgetauscht, gefolgt von 20.983 getauschten Stück der 100-Schilling-Note mit dem Porträt von Eugen Böhm von Bawerk. Es geht aber auch klein: Heuer wurden alleine 850.000 Stück 1-Schilling-Stücke umgetauscht.

Der Euro war am 1. Jänner 1999 als Buchgeld eingeführt worden. 2002 wurde er zum "echten", also greifbaren Zahlungsmittel und löste neben dem Schilling in Österreich Lire in Italien, Franc in Frankreich, Gulden in den Niederlanden, D-Mark in Deutschland und weitere nationale Währungen ab. 1 Euro ist für immer 13,7603 Schilling wert.

Für die ganz Jungen: Ein Schilling unterteilt(e) sich in 100 Groschen. Die kleinste bis zuletzt verbreitete Münze war das "Zehnerl" - also zehn Groschen. Ein solches "Zehnerl" hat den Gegenwert von 0,007 Euro (also 0,7 Cent).

Schillingnostalgiker und Geldfans können auch mit Vorfreude in die zweite Jahreshälfte 2025 blicken, wie die OeNB weiters mitteilte: Das Geldmuseum der Notenbank in Wien widmet sich dann dem Schilling alias Alpendollar und seiner Einführung vor 100 Jahren. Die ab Mitte der 1970er-Jahre alleine an die D-Mark gekoppelte "Hartwährung" war von 1925 bis 1938 und von 1945 bis zur Ablösung durch den Euro die Währung der Alpenrepublik.

Der Schilling hatte die Währung der k.u.k. Monarchie, die Krone, ersetzt. Die Krone war nach dem Ersten Weltkrieg entwertet und ihr Währungsraum zerfallen.