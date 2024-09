Immer mehr Staaten loten einer Untersuchung zufolge digitale Versionen ihrer Landeswährung aus. Mittlerweile prüfen 134 Länder und Ländergemeinschaften staatliche Digitalwährungen, wie aus einer Untersuchung der US-Denkfabrik Atlantic Council hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Noch vor vier Jahren seien es lediglich 35 Länder gewesen. In fast der Hälfte der Staaten befänden sich diese Untersuchungen zudem bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

von APA