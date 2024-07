Im Zoo Schmiding kam erstmals in Österreich Gorilla zur Welt

Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist - nach Tierparkangaben erstmals in Österreich - ein Gorillababy zur Welt gekommen. Für Mama Kibibi war es eine schwere Geburt, sie war danach so geschwächt, dass das Zoo-Team vorübergehend die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste. Mittlerweile ist Kibibi aber wieder fit und kümmert sich selbst liebevoll um ihr Baby. In einigen Tagen sollen Mutter und Kind auch für Besucher zu sehen sein, hieß es am Montag aus dem Tierpark.

von APA