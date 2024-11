Nach einer "Woche des Abschieds" geht Christian Ilzer seine neue Aufgabe Hoffenheim mit einem "richtig guten Gefühl" an. Wie der von Sturm Graz zum schwächelnden deutschen Bundesligisten gewechselte Steirer bei seiner Vorstellung am Montag anmerkte, will er mit seinem vertrauten Team auch in Deutschland reüssieren. "Ich bin nicht hier, um große Stadien zu sehen, sondern um erfolgreich Fußball zu spielen", meinte Ilzer. Die erste Herausforderung im Kraichgau ist keine leichte.

von APA