Manchmal genügt schon ein Stichwort oder der Name eines der legendären Monty-Python-Sketche, in dem John Cleese mitgewirkt hat. Schon bricht bei Eingeweihten Gelächter aus. "Der tote Papagei", "Das Ministerium für alberne Gangarten" oder der schwarze Ritter aus dem Film "Die Ritter der Kokosnuss" sind Sternstunden des britischen Humors. Kaum einer hat diesen Humor so nachhaltig geprägt wie John Cleese. Am 27. Oktober wird der britische Schauspieler und Komiker 85 Jahre alt.

von APA