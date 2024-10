Nach Absitzen einer vierjährigen Dopingsperre wird Andrea Iannone an diesem Wochenende in Malaysia sein Comeback in der MotoGP-WM geben. Der Italiener wird für das VR46-Team von Valentino Rossi eine Ducati fahren. Iannone war im November 2019 beim Malaysia-GP auf das anabole Steroid Drostanolon positiv getestet worden. Eine Sperre von 18 Monaten wurde nach Einspruch der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) auf vier Jahre erweitert.

von APA