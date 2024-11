Die italienischen Bahnbediensteten sind am Dienstag in einen achtstündigen Streik getreten. Sie protestierten für mehr Sicherheit für das Bahnpersonal, nachdem am Montag ein Schaffner auf einer regionalen Bahnlinie in der norditalienischen Region Ligurien bei einem Angriff von Jugendlichen schwer verletzt worden war. Wegen des Streiks wurden Hunderte Züge gestrichen. Der Arbeitsausstand sorgte bei Pendlern und Touristen für erhebliche Probleme.

von APA