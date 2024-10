HPV-Impfraten steigen und neue Kampagne startet

Seit in Österreich der Alterszeitraum für die kostenlose Verabreichung der HPV-Impfung bis zum 30. Geburtstag ausgeweitet wurde, steigen die Zahlen der Impfungen an. Seit dem 1. Juli gilt diese Regelung und über 80.000 Personen haben sie seither in Anspruch genommen. In der Altersgruppe zwischen 21 und 30 Jahren hat sich die Zahl der Impfungen beinahe verzehnfacht, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag und kündigte eine neue Werbekampagne an.

von APA