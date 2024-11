Danny DeVito pflegt eine gute Freundschaft mit Arnold Schwarzenegger. Die beiden haben 1998 ungleiche "Zwillinge" gegeben. In "Junior" (1994) spielten sie Wissenschafter, die an einem Fruchtbarkeitsmedikament forschen und beim Selbstversuch einen der beiden schwängern. Am 17. November feiert der lediglich 1,50 Meter kleine Hollywood-Spaßvogel seinen 80. Geburtstag.

von APA