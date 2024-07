Hitzewelle ist da und bleibt vorerst

Am Donnerstag lösen sich Restwolken im Norden weitgehend auf und dann setzt sich großteils die Sonne durch. An der Alpennordseite und im Norden sind bereits am Vormittag einzelne Schauerzellen möglich. Vielerorts wird es jedoch tagsüber erneut heiß und schwül. Am Nachmittag steigt ausgehend vom Bergland die Gewittergefahr wieder deutlich an. Zum Abend hin können sich die Gewitter noch weiter ausbreiten. 15 bis 23 Grad zeigt das Thermometer in der Früh, 25 bis 34 Grad im weiteren Verlauf, mit den höchsten Werten im äußersten Osten und Südosten.

Am Freitag ist es in Vorarlberg nur noch zeitweise sonnig und es kommt bald zu ersten Regenschauern und Gewittern, sonst scheint vorerst noch meist die Sonne. Am Nachmittag und Abend gibt es dann von Vorarlberg bis ins Waldviertel recht verbreitet und teils kräftige Gewitter. Etwas geringer bleibt die Gewittergefahr im Süden und im Flachland im Osten. Die Frühtemperaturen liegen erneut bei 15 bis 23 Grad, die Tageshöchstwerte von West nach Ost bei 24 bis 36 Grad.

Am Samstag ist es im Westen und teils im Norden bereits von Beginn an stärker bewölkt. Dazu gehen einige Regenschauer nieder, lokal kann es auch schon gewittern. Weiter im Osten und Südosten scheint hingegen noch oft die Sonne. Am Nachmittag gibt es dann aber auch in der Steiermark und in Kärnten Gewitter. Der Tag beginnt mit 14 bis 22 Grad, teilweise gibt es also erneut sogenannte Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen von West nach Ost bei 20 bis 32 Grad.

Am Sonntag lösen sich ein paar Restwolken nächtlicher Schauer oder Gewitter meist rasch auf, in Folge scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag bleibt auch im Bergland die Schauer- und Gewitterneigung eher gering. Die Tiefstwerte liegen bei zwölf bis 20 Grad, die Nachmittagstemperaturen bei 24 bis 32 Grad.

Am Montag scheint die Sonne verbreitet ungestört. Dazu zeigen sich im Tagesverlauf nur wenige flache Quellwolken. Selbst im Bergland kommt es kaum zu Gewittern. Die Geosphere Austria erwartet 13 bis 21 Grad in der Früh und 27 bis 33 Grad maximal im Tagesverlauf.