Hisbollah meldet Angriff auf Militärstützpunkt nahe Haifa

Medienberichten zufolge schlugen zwei Raketen in der drittgrößten israelischen Stadt ein. Die Polizei meldete Schäden an Gebäuden und mehrere Leichtverletzte, die in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die israelische Armee reagierte umgehend mit Luftangriffen auf Ziele der Hisbollah in Beirut, darunter Einrichtungen des Geheimdienstes, Kommandozentralen und Infrastruktur. Auch im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene wurden Ziele der Hisbollah angegriffen. Zuvor hatte die Hisbollah bereits zwei Drohnenangriffe auf einen weiteren Militärstützpunkt in dem Gebiet im Norden von Israel gemeldet.

Seit knapp zwei Wochen geht die israelische Armee massiv gegen die mit der radikalislamischen Hamas verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Dabei wurden neben Nasrallah auch andere hochrangige Kommandanten der Miliz durch gezielte Luftangriffe getötet. Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte kurz nach dem 7. Oktober mit verstärkten und ständigen Luftangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet und die Angriffe in den vergangenen Wochen verstärkt.

Am Montag jährt sich der Großangriff der ebenfalls vom Iran unterstützen Hamas auf Israel. Der Überfall der radikalislamischen Palästinenserorganisation hatte den Gazakrieg ausgelöst.

Bei dem Angriff am 7. Oktober vergangenen Jahres waren nach israelischen Angaben 1.205 Menschen getötet worden, 251 weitere Menschen wurden von der Hamas als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden können, mehr als 41.800 Menschen getötet.