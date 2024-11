Marcel Hirscher nimmt auch den ersten Slalom der neuen Weltcup-Saison in Angriff. Wie der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger am Mittwoch mitteilte, wird er am Sonntag (10.00/13.00, live ORF 1) in Levi (Finnland) am Start stehen. "Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe", erklärte Hirscher, der bei seinem Comeback nach über fünf Jahren Pause im Riesentorlauf von Sölden 23. geworden war.

von APA