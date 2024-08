Hirscher kehrt ohne Renneinsatz früher als geplant heim

Der auf sein Renncomeback hinarbeitende Marcel Hirscher kehrt nach seinem ersten Schneetrainingslager in Neuseeland mit positiven Erkenntnissen, aber ohne Renneinsatz früher als geplant in die Heimat zurück. Der Salzburger gab am Sonntag mit dem Hinweis auf die schlechte Schnee- und Wetterlage in Coronet Peak seine vorzeitige Abreise bekannt.

von APA