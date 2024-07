Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Niederösterreich gestartet

Das dreitägige Hip-Hop-Festival Rolling Loud hat am Freitag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) begonnen. Auf dem Programm standen Auftritte von Stars wie Nicki Minaj, Shirin David und Gunna. Bei der Anreise zum Festivalgelände kam es teilweise zu Verzögerungen, berichtete der ÖAMTC. An den Sanitätsstützpunkten werden täglich rund 120 Sanitäter, vier bis fünf Notärzte sowie Mitarbeiter der Krisenintervention tätig sein, teilte das Rote Kreuz Niederösterreich mit.

von APA