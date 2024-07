Hip-Hop-Festival Rolling Loud geht ins Finale

Das Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) geht am Sonntag mit Travis Scott ins Finale. Bei der Anreise am dritten Tag bildete sich erneut Stau. Auch bei der Abreise vom Magna Racino in der Nacht auf Sonntag kam es zu Verzögerungen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung weiter ruhig. Am Samstag wurden 19 Anzeigen verzeichnet. Diese betrafen vor allem Diebstähle, sagte Manuela Weinkirn, Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

von APA