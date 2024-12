Heuriges Weihnachtsgeschäft läuft stärker als im Vorjahr

Der Handelsverband hat nach dem dritten Weihnachtseinkaufssamstag zufrieden gezeigt. Auf Basis einer Blitzumfrage hieß es gegenüber der APA, das dritte Adventwochenende sei "sogar noch einen Tick besser gelaufen als das zweite". Im Schnitt sei die Kundenfrequenz in Einkaufsstraßen und -zentren um bis zu ein Viertel über dem Vorjahr gelegen, so Handelsverbandsobmann Rainer Will. Das heurige Weihnachtsgeschäft dürfte das vorige übertreffen und auf 7,5 Mrd. Euro Umsatz kommen.

von APA