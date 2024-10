Helme aus "Star Wars" und "Gladiator": Auktion in London

Weitere Höhepunkte sind der Helm und die Maske, die Russell Crowe in "Gladiator" (2000) trug. Dafür werden ebenso 100.000 bis 200.000 Pfund veranschlagt wie für Michael Keatons Batsuit aus "Batmans Rückkehr" (1992). Ein Kostüm von Richard Burton aus "Cleopatra" (1963) soll bis zu 50.000 Pfund einbringen, der Helm des von Brad Pitt verkörperten Achilles in "Troja" (2004) bis zu 16.000 Pfund. Der Hut, den Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in "Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt" (2007) trug, wird auf 10.000 bis 20.000 Pfund geschätzt.

(S E R V I C E - https://propstoreauction.com/auctions/info/id/399#catalog )