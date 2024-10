"Hello"!: Lionel Richie kommt 2025 in die Wiener Stadthalle

50 Jahre ist es jetzt her, dass "Machine Gun", das Debütalbum von Richies ersten Band The Commodores, veröffentlicht wurde. Dass er heute immer noch im Geschäft ist, findet der Entertainer nicht selbstverständlich. "Wenn du einen Hit landest, denkst du, das geht immer so weiter. Aber meistens ist das nicht der Fall", sagte er in einem dpa-Interview zur kommenden Tour. "Wenn du Glück hast, hast du ein oder zwei Songs, die bleiben. Wenn du aber einen ganzen Katalog voller Hits hast, ist es das Unglaublichste überhaupt."

Außerdem müsse man mit Erfolg umgehen können. "Die meisten Künstler schaffen es einfach nicht, mit dem Ruhm klarzukommen, und als Erstes geht der Künstler selbst daran zugrunde und erlebt seinen Ruhm gar nicht mehr", betonte Richie, der als Juror bei "American Idol" die nächste Generation von Popstars berät. "Aber ich bin in beiden Fällen gesegnet. Ich bin noch hier, und die Musik ist auch noch da. Und für mich ist es das Größte, wenn die Fans kommen. Das ist mein 'Halleluja'."

Während andere Stars in seinem Alter über die Strapazen des Tourens klagen, empfindet es Richie genau andersrum. "Meine Familie fragt mich ständig: "Papa, wann machen wir mal Urlaub." Und meine Antwort ist: "Wir sind doch im Urlaub. Kommt einfach mit auf Tournee. Ich genieße das wirklich."

Weitere Projekte hat der 75-Jährige, der auch Parfüms entwickelt und Wohnaccessoires gestaltet, bereits in Planung. Im kommenden Jahr soll seine Autobiografie erscheinen. Über zehn Jahre nach seinem letzten Studioalbum gibt es auch Hoffnung auf ein neues Album. "Das ist noch nicht vom Tisch", versichert der viel beschäftigte Musiker. "Aber es geht alles etwas langsamer voran. Ich versuche gerade, einen Zeitpunkt zu finden, an dem ich mich wirklich darauf fokussieren und die Musik fertigstellen kann."

Die Karten für das Wiener Konzert des seit Jahrzehnten erfolgreichen Musikers sind ab 24. Oktober erhältlich. Bekannt ist Richie für seinen sanften Gesang und Hits wie "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World" und "Easy". Er hat mehr als 125 Millionen Alben weltweit verkauft und blickt auf einen Oscar, einen Golden Globe und vier Grammys zurück. 2022 wurde in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Fußspuren hinterlässt Richie zudem im Filmgeschäft. Am diesjährigen Sundance Film Festival feierte der Dokumentarfilm "The Greatest Night in Pop" Premiere. Richie hat den Film co-produziert. In der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung landete die Doku an der Spitze der englischen Filmliste auf Netflix und wurde kürzlich für drei Primetime Emmys nominiert.

(S E R V I C E - Karten sind ab Donnerstag u.a bei www.oeticket.com und www.wien-ticket.at erhältlich)