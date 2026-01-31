ABO

Heino nach Audienz beim Papst tief bewegt

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Heino besuchte den Papst
©Archiv, APA, dpa, Robert Michael
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Eine Privataudienz bei Papst Leo XIV. hat Schlagersänger Heino zu Tränen gerührt. "Er hat bei der Segnung geweint", sagte sein Manager Helmut Werner, der bei der Audienz dabei war. In einem Brief an den Heiligen Vater habe Heino zuvor auf seine mehr als 250 Kirchenkonzerte und auf den Urgroßvater verwiesen, der im Kölner Dom die Orgel gespielt habe. Kurz vor Weihnachten sei die Einladung in den Vatikan ausgesprochen worden. Das Treffen habe vor einer Woche stattgefunden.

von

Papst Leo habe Heino auf Deutsch begrüßt, die Konversation sei auf Englisch erfolgt. "Ich habe übersetzt", sagte Werner. Das Kirchenoberhaupt habe bei dem etwa 15-minütigen Treffen auf die verbindende Kraft der Musik verwiesen. Als Gastgeschenk habe Heino dem Papst eine Goldene Schallplatte überreicht, die er in Österreich für eine CD mit Kirchenliedern bekommen habe, so Werner weiter. Der Papst hat sich laut dem Manager mit einem gesegneten Rosenkranz für den Besuch bedankt.

Der 87-jährige Heino lebt in Kitzbühel. Ungeachtet seines Alters startet er im Februar zu einer neuen Tournee, die ihn in 80 Städte führt. Außerdem hat Heino laut Management einen Vertrag bis zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2038 mit einer Großraumdiskothek am Ballermann auf Mallorca.

ARCHIV - 19.10.2023, Sachsen, Dresden: Sänger Heino steht anlässlich eines Pressetermins zu seiner Europa-Kirchentournee unter dem Motto «Die Himmel rühmen» in einem Restaurant im Taschenbergpalais. (zu dpa: «Heino beim Papst - Schlagerstar tief bewegt») Foto: Robert Michael/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Vapes und E-Zigaretten sind keineswegs gesundheitlich unbedenklich
Gesundheit
Krebsrisiko: Ist es besser, zu vapen statt zu rauchen?
Elizabeth Jagger (l.) mit Mutter Jerry Hall
Schlagzeilen
Jagger-Tochter: "Mein Vater organisiert Spieltreffen"
Planet ähnelt der Erde
Technik
Extrem erdähnlicher Planet in unserer Nachbarschaft
Beitrag zur menschlichen Lebensspanne beträgt rund 55 Prozent
Technik
Gene für langes Leben vermutlich wichtiger als bisher angenommen
Ein Teil des bereits abgerutschten Hügels mit Häusern am Abhang
Politik
Keine Entwarnung für von Erdrutsch bedrohten Ort Niscemi
Nahrungsergänzungenmittel sollte man nicht auf eigene Faust einnehmen
Gesundheit
Biohacking: Wie man seinem Wohlfühlcode auf die Spur kommt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER