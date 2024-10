Heimische Wirtschaft im EU-Vergleich am Boden

Bonin verwies in der Sendung "Mittagsjournal" am Freitag auf mehrere Gründe für die Misere. So gebe es "gravierende Konjunkturprobleme in Deutschland", an dessen Wirtschaft die hiesige "immer noch sehr stark dran" hänge. Zudem sei die Energiepreissteigerung wegen der Abhängigkeit zum russischen Gas besonders hoch. Dazu käme, dass "Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren sehr gelitten" habe. So seien die Reallöhne in Österreich in den vergangenen fünf Jahren um 2,4 Prozentpunkte stärker gestiegen als im Euroraum.

Sogenanntes Angstsparen entstehe aus einem besonders ausgeprägten Pessimismus, der hierzulande größer sei als bei den europäischen Partnern. Und: "Wir wissen nicht so genau was die nächste Regierung vor hat. Wir wissen aber, dass Reformen kommen müssen. Das Budgetdefizit ist gerade sehr stark gestiegen. Da erwarten viele, dass Steuern erhöht werden oder Leistungen des Staates gestrichen." Für ein Konjunkturpaket fehle einerseits die Zeit und andererseits das Geld. Die nächste Regierung müsse das Budget sanieren und mit dem entstehenden Spielraum etwa für eine Senkung der Kosten auf Arbeit sorgen - aber auch das brauche Zeit.