Das deutsche Model Heidi Klum hat gemeinsam mit Prinz William an der Verleihung eines Umweltpreises in Südafrika teilgenommen. "Danke für all die großartige Arbeit, die Sie leisten", schrieb Klum in einem Instagram-Post mit Verweis auf den britischen Thronfolger, mit dem sie auf Bildern auch gemeinsam zu sehen war. Gekleidet in einem orangefarbenen, asymmetrischen Kleid überreichte die 51-Jährige in der Touristenmetropole Kapstadt den Preis an einen der Kategorie-Gewinner.

von APA