Österreichs Tennis-Frauen haben den Kampf um den Aufstieg in die Qualifikationsrunde für die Finals des Billie Jean King Cups 2025 verloren. Auf neutralem Boden in Texas unterlag Rot-Weiß-Rot der favorisierten Ukraine nach zwei Tagen und verbissenem Widerstand am Sonntag mit 2:3 und muss damit 2025 wieder in Gruppe 1 der Europa/Afrika-Zone antreten.

von APA