Harris will "Präsidentin für alle Amerikaner" sein

Die demokratische Kandidatin Kamala Harris will eine Präsidentin für alle Amerikaner sein und die Spaltung im Land überwinden. "Ich verspreche, dass ich eine Präsidentin für alle Amerikaner sein werde", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen aus Harris' mit Spannung erwarteter Rede zum Abschluss des Demokraten-Parteitags in Chicago.

von APA