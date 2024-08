Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

Öffentliche Unterstützung erhielt Harris zuvor von ihrer Familie. Harris' Stieftochter Ella Emhoff trat gemeinsam mit Harris' Nichte Meena Harris und Harris' Patenkind Helena Hudlin am letzten Abend des viertägigen Parteitreffens auf die Bühne. Ella Emhoff beschrieb ihre Stiefmutter als "geduldig", "fürsorglich" und eine Person, die immer für sie da gewesen sei und sie ernst genommen habe.

Ella Emhoff ist eines der beiden Kinder von Harris' Ehemann Doug Emhoff aus dessen erster Ehe. Die 25-Jährige ist Modedesignerin und hat in den sozialen Medien, gerade unter Jüngeren, eine eigene Fangemeinde.

Zuvor traten bereits die beiden Töchter der Nichte Meena Harris auf. Die Mädchen erläuterten dem Publikum, wie man den Namen ihrer Großtante richtig ausspricht. Hintergrund ist, dass Harris' Vorname Kamala immer wieder falsch ausgesprochen wird. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgte jüngst für Empörung, als er sagte, die Aussprache von Harris' Namen sei ihm eigentlich egal. Es gebe viele verschiedene Möglichkeiten.

Auch US-Superstar Pink trat gemeinsam mit ihrer Tochter Willow (13) beim Parteitag auf. Die beiden performten in der Veranstaltungshalle den Song "What About Us" in einer Akustikversion.