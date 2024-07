Harris einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Harris plant Insidern zufolge für Dienstag eine Kundgebung mit ihrem noch nicht benannten Vizepräsidentschaftskandidaten in Philadelphia. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Wahl des Veranstaltungsortes nährt Spekulationen, dass der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, der Vize von Harris werden könnte. Die Harris-Kampagne hatte zuvor erklärt, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Insider hatten zuletzt von einer geplanten Bekanntgabe am Montag gesprochen. Eine offizielle Bestätigung liegt zunächst nicht vor.

Bei einem Wahlkampfauftritt in Atlanta, Georgia, zeigte sich die voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, zuversichtlich. Vor rund 10.000 Anhängern sagt sie: "Die Dynamik in diesem Rennen verschiebt sich, und Donald Trump spürt das." Harris versprach einen Sieg der Demokraten im umkämpften US-Bundesstaat. Um vor allem junge Wähler anzusprechen, setzte die Veranstaltung auf die Popularität von Künstlern wie den Rappern Megan Thee Stallion und Quavo.

Weniger als 100 Tage vor den Wahlen am 5. November versuchen die Demokraten, ihre Strategie neu auszurichten. Georgia, das 2020 nur knapp an die Demokraten ging, zählt zu den sogenannten Swing States". Diese können für den Ausgang der Präsidentschaftswahl entscheidend sein. Trump hatte damals versucht, den knappen Sieg von Biden in Georgia zu kippen, und muss sich dafür nun vor Gericht verantworten.