Harris bekräftigt Unabhängigkeit der US-Notenbank

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat am Samstag die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) betont. Vor Reportern in Phoenix (Arizona) sagte die demokratische Präsidentschaftsbewerberin, sie werde sich nicht in die Entscheidungen der Notenbank einmischen, falls sie am 5. November gewinnen sollte. Harris distanzierte sich dadurch deutlich von der Meinung des republikanischen Kandidaten Donald Trump, der ein Mitspracherecht bei Fed-Entscheidungen gefordert hatte.

von APA