Handys dominieren laut Umfrage Alltag in Österreich

Denn während mit 35 Prozent aller österreichischen Befragten die meisten ihre E-Mails auf der Toilette überprüfen, verwendet gut ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher ihr Handy am WC auch, um zu spielen. Allerdings birgt diese Gewohnheit auch Risiken - zwölf Prozent berichteten, dass ihnen ihr Handy schon einmal in die Toilette gefallen sei. Im Bett hingegen überwiegen der Umfrage zufolge Tätigkeiten wie das Checken von Social Media oder von Filmen und Videos.

Die zunehmende Angst, ohne Smartphone zu sein - im Übrigen Nomophobie genannt - verdeutlicht laut Paulius Vanagas, Country Director Schweiz & Österreich bei NordVPN, die Abhängigkeit von digitalen Verbindungen. Jedoch sei gerade im Bereich der Cybersicherheit Vorsicht geboten, so mangle es in Österreich immer noch an Bewusstsein für ein sicheres Online-Verhalten.

"Obwohl Cybergefahren wie Schadsoftware und Ransomware zunehmen, wird das Ausmaß der Bedrohungen in der digitalen Welt von vielen immer noch unterschätzt", erklärte Vanagas. Er nannte mögliche Schutzmaßnahmen wie die Nutzung sicherer Passwörter, die Zwei-Faktor-Authentifizierung und Vorsicht bei Datenschutzeinstellungen.