Handelsabkommen von EU mit Mercosur-Staaten vor Abschluss

Neben der EU und Uruguay sind auch Brasilien, Argentinien und Paraguay an den Verhandlungen beteiligt. "Die Ziellinie für das EU-Mercosur-Abkommen ist in Sicht", schrieb von der Leyen während eines Zwischenstopps in Brasilien. "Lasst uns daran arbeiten, sie zu überqueren."

Nach Angaben der deutschen Spitzenpolitikerin geht es bei dem Abkommen um einen gemeinsamen Markt mit 700 Millionen Menschen und um die "größte Handels- und Investitionspartnerschaft, die die Welt je gesehen hat". "Beide Regionen werden profitieren", ergänzte sie mit Blick auf die geplante Abschaffung von Zöllen und anderen Handelshindernissen.

Über den Aufbau der Freihandelszone zwischen EU und dem Mercosur war eigentlich bereits im Sommer 2019 eine politische Grundsatzeinigung erzielt worden. Der Deal wurde dann allerdings wieder von mehreren EU-Staaten wie Frankreich, Polen oder Österreich infrage gestellt, und es gab jahrelange Nachverhandlungen.

Kritiker befürchten, dass europäische Landwirte künftig in einen gnadenlosen Preiskampf gezwungen werden und gleichzeitig die Regenwaldzerstörung in Südamerika befeuert wird. Die EU-Kommission verweist hingegen unter anderem darauf, dass das Abkommen Unternehmen in der EU schätzungsweise jährlich mehrere Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln könnte. Eine Existenzgefährdung für europäische Landwirte sieht sie nicht.

Nach dem Abschluss der Verhandlungen müssen die Texte für das Abkommen noch juristisch geprüft und in die Sprachen der Vertragsstaaten übersetzt werden, bevor sie unterzeichnet werden können. Unklar ist auch noch, ob das Abkommen in einen Handelsteil und in einen politischen Teil gesplittet wird. Eine Aufteilung könnte es verhindern, dass noch immer kritische EU-Staaten wie Frankreich, Polen oder Österreich das Inkrafttreten des Abkommens am Ende verhindern.

Hintergrund ist, dass Handelsabkommen den Regelungen in den EU-Verträgen zufolge per Mehrheitsvotum beschlossen werden können und die Verträge nicht von allen Mitgliedstaaten national ratifiziert werden. Nationale Ratifizierungsverfahren werden nur dann notwendig, wenn die Abkommen auch politische Absprachen enthalten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen.

Nicht Teil der Freihandelszone wird bis auf weiteres Venezuela sein. Die Mercosur-Mitgliedschaft des Landes war wegen Verstößen gegen demokratische Grundprinzipien suspendiert worden.

"Erst wenn eine politische Einigung der Europäischen Kommission mit den Mercosur-Staaten erfolgt ist und den Mitgliedstaaten ein Vertragstext vorgelegt wurde, kann eine handelspolitische Beurteilung des Abkommensinhalts und aller damit zusammenhängenden rechtlichen Fragen vorgenommen werden", teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage der APA mit. Wichtig sei, dass die Mercosur-Staaten ihren Verpflichtungen im Bereich Umweltschutz nachkommen. Außerdem dürfe es zu keinen Verzerrungen auf den Märkten für landwirtschaftliche Produkte in der EU durch das Abkommen kommen.

In Deutschland zeichnete sich eine breite Zustimmung ab. Im Bundestag sprachen sich Vertreter von SPD, Unionsparteien und FDP für das Abkommen aus.

Kritik am Vorgehen der EU-Kommission kam am Donnerstag unter anderem vom SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl: "Hier geht es nur noch darum Mercosur durchzupeitschen - ohne Rücksicht auf Verluste", so der Sozialdemokrat in einer Aussendung. Sidl warnte vor steigendem Preisdruck auf die europäischen und österreichischen Bauern und negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt. "Die EU ist schon jetzt einer der größten Verursacher für die Abholzung des Regenwaldes. Das zeigt, dass wir dringend umdenken müssen. Es bringt nichts, wenn wir uns hier in Europa zum Klimaschutzweltmeister erklären, aber gleichzeitig auf anderen Kontinenten schwere Schäden an der Natur verursachen."

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte von der nächsten Regierung, sich gegen Mercosur zu positionieren. "Weder der Amazonas noch unsere Bäuerinnen und Bauern dürfen am Altar des Freihandels geopfert werden. Auch die nächste Bundesregierung muss sich klar zur Ablehnung von EU-Mercosur bekennen", sagte Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace. Vertreterinnen und Vertreter der globalisierungskritischen NGO Attac protestierten am Donnerstag vor dem Wirtschaftsministerium gegen das Handelsabkommen und forderten Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) ebenfalls dazu auf, sich auf EU-Ebene "klar" gegen Mercosur zu positionieren.

Die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) sowie der ÖVP-Bauernbund warnten ebenso vor dem Abkommen. "Das Abkommen konterkariert unsere Bestrebungen zur Absicherung unserer regionalen Familienlandwirtschaft, Eigenversorgung sowie von Klima- und Umweltschutz. Es wird daher keinesfalls von uns unterstützt", kritisierte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger. Ähnlich Bauernbund-Präsident Georg Strasser: "Das Mercosur-Abkommen würde die heimische Landwirtschaft und in weiterer Folge auch die europäische Versorgungssicherheit unter Druck bringen."

Die Industriellenvereinigung (IV) sprach sich hingegen für einen "zügigen" Abschluss aus. "Es ist höchste Zeit, Europa wirtschaftlich zu stärken und durch strategische Partnerschaften neue Impulse zu setzen", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Ähnlich WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf, für den das Abkommen "ein wichtiges und notwendiges Signal für Europa" wäre. Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Reinhold Lopatka, sieht in den Mercosur-Staaten einen potenziellen "zusätzlichen Absatzmarkt für österreichische Unternehmen". Er wies aber auch auf den in Österreich gültigen Parlamentsvorbehalt gegen das Abkommen hin, der für die Regierung verbindlich ist. Als "große Chance" für Österreich als starkes Exportland bezeichnete der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Christian Wigand, ein Abkommen. Auch die NEOS bekräftigten am Donnerstag ihren Zuspruch.