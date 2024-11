Wie schon im Vorjahr gestalten sich auch heuer die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel wieder sehr schwierig. Donnerstagmittag treffen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur mittlerweile vierten Verhandlungsrunde, zuvor lagen die Vorstellungen noch weit auseinander. Am Mittwoch wurden bei bundesweiten Betriebsrätekonferenzen "Störaktionen" für den Black Friday am 29. November und den Samstag darauf beschlossen, sollte es in der vierten Runde keine Einigung geben.

von APA