Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat in den ersten beiden Trainingseinheiten zum Großen Preis von Las Vegas die Bestzeit aufgestellt. In der zweiten Session am Donnerstagabend (Ortszeit) war der Mercedes-Pilot im US-Bundesstaat Nevada allerdings nur elf Tausendstelsekunden schneller als McLaren-Pilot Lando Norris. Dritter wurde George Russell im zweiten Mercedes, der Brite hatte in der ersten Einheit auf dem staubigen Stadtkurs den zweiten Platz belegt.

von APA