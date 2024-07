Hamas: Mehr als 100 Tote bei israelischem Angriff

Vom Gesundheitsministerium in Gaza liegt zunächst keine Stellungnahme vor. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge auch ihre Einsätze in der Stadt Gaza am Samstag fortgesetzt. "In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe haben die Soldaten gestern mehrere Terroristen eliminiert", erklärte das Militär am Samstag. In der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens wurden demnach "zahlreiche Tunneleingänge" zerstört und ebenfalls Kämpfer der Hamas getötet. Zudem habe die Luftwaffe ein Lagerhaus ins Visier genommen.

Dort seien Gleitschirme gelagert worden, die bei dem Hamas-Großangriff am 7. Oktober auf Israel benutzt worden seien. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete am Samstag von Artilleriebeschuss im Südosten von Gaza sowie im Zentrum der Stadt. Das Viertel Tel al-Hawa wurde den Angaben zufolge mit Drohnen beschossen.

Augenzeugen hatten am Freitag vom Rückzug israelischer Soldaten aus einigen Vierteln von Gaza berichtet. Laut dem Zivilschutz in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet waren dort nach einer zweiwöchigen israelischen Offensive etwa 60 Leichen gefunden worden. Die israelische Armee gab an, "mehr als 150 Terroristen" getötet zu haben.

Der Krieg im Gazastreifen war durch einen Großangriff von Kämpfern der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Dabei waren nach israelischen Angaben 1.195 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden.

Als Reaktion auf den Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bisher mehr als 38.340 Menschen getötet.