Haller knapp hinter Bronze 6. - Evenpoel mit Straßen-Double

Im Warten auf die zweite Medaille für das österreichische Olympia-Team in Paris hat am Samstag beinahe Marco Haller unerwartet das zweite Bronze ergattert. Der Kärntner wurde im längsten Rad-Straßenrennen der Olympia-Geschichte zeitgleich mit dem Dritten Sechster, was drei Jahre nach dem Tokio-Olympiasieg von Anna Kiesenhofer das mit Abstand beste Ergebnis eines ÖOC-Athleten in Männer-Straßenrennen ist. Gold holte wie im Zeitfahren der Belgier Remco Evenepoel.

von APA