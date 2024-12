Hagelversicherung: Klimawandel bedroht Ernährungssicherheit

Der Klimawandel sei längst angekommen und bringe große Herausforderungen für die Branche mit sich. "Frost, Hagel, Sturm, Dürre und Überschwemmung machten der heimischen Landwirtschaft im abgelaufenen Jahr zu schaffen", beklagte Hagelversicherungschef Kurt Weinberger. Alleine Spätfrost habe für Schäden in Höhe von 60 Mio. Euro gesorgt. Dürren seien an Ausfällen von 150 Mio. Euro schuld gewesen und dazu seien Hagel-, Sturm- und Überflutungsschäden von 50 Mio. Euro gekommen.

"Kostenintensive Wetterextreme - bedingt durch den menschengemachten Klimawandel - nehmen in Häufigkeit und Intensität weiter zu", hieß es in der Mitteilung. "Dass die Naturkatastrophen den standortgebundenen Agrarsektor nicht nur im Sommer treffen, zeigen die wiederkehrenden Frostschäden im Frühjahr und auch die heurigen katastrophalen Überschwemmungsschäden im Herbst." Aber nicht nur die Pflanzenproduktion sei betroffen. Auch die Tierproduktion werde mit Tierseuchen wie Blauzungenkrankheit und Geflügelpest konfrontiert.

Die Erderwärmung bedrohe den Agrarsektor, weil 80 Prozent des Ertrags vom Wetter abhängen. Somit sei die nationale Ernährungssicherheit durch Ernteausfälle gefährdet. Verschärft werde die Situation "durch fahrlässige Verbauung", die die Lebensmittelversorgungssicherheit gefährde. Die Verbauung führe zudem zu einer deutlichen Zunahme von Hochwasserschäden, weil zubetonierter Boden kein Wasser speichere. Im neuen Jahr müsse für eine ökologische Wirtschaftspolitik gesorgt werden, so Weinberger. "Sehen wir Boden- und Klimaschutz als eine Chance für die Wirtschaft, für die Natur sowie für die kommenden Generationen."

2024 sei über weite Strecken durch ausnehmend warme und heiße Temperaturen geprägt gewesen. "Zusammengefasst hat das heurige Jahr das bisher heißeste Jahr 2023 von der Spitzenposition verdrängt. Ein weiterer Rekord, der auf die menschengemachte Erderwärmung hinweist", schreibt die Hagelversicherung. Es gab einige Rekordmonate in der hiesigen, 258-jährigen Messgeschichte. Wurden in den 1980er-Jahren noch 13 Hitzetage in der Bundeshauptstadt gemessen, so waren es heuer in Wien 52 solcher Tage mit mehr als 30 Grad. Abkühlung in der Nacht suchten viele vergeblich. Im Herbst kam der große Regen mit Überschwemmungen im Nordosten Österreichs samt Todesopfern.