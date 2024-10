Haft und fünf Freisprüche im EXW-Großprozess in Klagenfurt

Im EXW-Großprozess rund um mutmaßlichen millionenschweren Anlagebetrug sind am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt die Urteile verkündet worden. Fünf Angeklagte fassten Haftstrafen aus, die beiden Haupttäter fünf Jahre unbedingte Haft, zwei weitere 30 Monate teilbedingt, einer 18 Monate bedingt. Fünf Angeklagte wurden freigesprochen. Die Urteilsbegründung war am Vormittag noch im Gang.

von APA