Haberl/Frank segeln bei Leichtwind erstmals aufs Podest

Die auf Medaillenkurs liegenden 470er-Segler Lara Vadlau/Lukas Mähr brachten keine Wettfahrt in die Ergebnislisten, die siebente Wettfahrt wurde abgebrochen. Für die Kite-Surfer war jeweils nur ein Rennen möglich. Valentin Bontus rangiert nach einem vierten Rang als Gesamtdritter weiter auf Medaillenkurs, Alina Kornelli ist nach einem achten Platz Zwölfte. Elf Rennen sind in der Formula Kite noch am Programm.