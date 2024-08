Gwyneth Paltrow kehrt mit Timothée Chalamet ins Kino zurück

"Bones and All", "Wonka" und "Dune: Part Two": Als Hauptdarsteller stand Timothée Chalamet (28) in den vergangenen Jahren pausenlos vor der Kamera. Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (51, "Shakespeare in Love") hat sich seit ihrer letzten Filmrolle in dem Marvel-Hit "Avengers: Endgame" (2019) als die Figur Pepper Potts dagegen rar gemacht. Doch nun will sie an der Seite von Chalamet auf die Leinwand zurückkehren.

von APA