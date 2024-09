Grundstücksdeal mit betagter Frau: "Sie war überfordert"

Im Prozess gegen zwei Anwälte, einen Notar und drei Personen aus der Immobilienbranche, die eine betagte Frau dazu gebracht haben sollen, ihr Grundstück am Traunsee deutlich unter Wert zu verkaufen, war am Donnerstag der ehemalige Erwachsenenvertreter der Pensionistin am Wort. Sein Eindruck: "Sie war mit der Situation überfordert. Mir hat sie nicht sagen können, an wen sie was verkauft hat."

von APA