Grüll trifft erstmals für Bremen bei 4:2-Sieg in Wolfsburg

ÖFB-Legionär Marco Grüll hat in der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals angeschrieben. Der 26-jährige Flügelspieler traf am Sonntag beim 4:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg mit Trainer Ralph Hasenhüttl zum 4:1 (72.). Kurz zuvor hatte sein ÖFB-Team-Kamerad Patrick Wimmer drei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem groben Foul gegen Grüll die Rote Karte (68.) gesehen. Dieser wurde in der 84. Minute ausgewechselt, Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid spielten durch.

von APA