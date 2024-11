Wie wird Kunst im Museum betrachtet? Dieser Frage geht das vierjährige Forschungsprojekt "The Museum Gaze" der Universität Wien und der Technischen Universität München in Kooperation mit dem Belvedere u.a. auf den Grund. Nun liegen erste Ergebnisse vor: Die durchschnittliche Betrachtungszeit zwischen den einzelnen Werken variiert erheblich, wobei die Größe ein wesentlicher Faktor ist, hieß es in einer Aussendung vom Dienstag.

von APA