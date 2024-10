Großeinsatz wegen ausgedehnten Dachbrandes in Wien

Einen "sehr ausgedehnten Dachbrand" im Bezirk Liesing hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in den Morgenstunden bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete. Die Kräfte rückten "mit 25 Fahrzeugen und 100 Mann" aus. 35 Personen aus dem Gebäude in der Ketzergasse wurden evakuiert und der Wiener Berufsrettung übergeben. Eine Person (64) erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

von APA