Großeinsatz der Wiener Polizei am Yppenplatz

Am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine Sprecherin der Landespolizeidirektion bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Der Yppenplatz sei großräumig abgesperrt, teilte die Sprecherin mit. Auch Rettungskräfte seien vor Ort. Über die Hintergründe gab es vorerst keine gesicherten Informationen.

von APA