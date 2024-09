Großbrand in Lagerhalle im Industriezentrum NÖ-Süd

In einem Gewerbebetrieb in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) im Industriezentrum NÖ-Süd ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung war die Folge. "Bewohner in den Gemeinden Biedermannsdorf, Wiener Neudorf, Mödling und Vösendorf werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", teilte das Bezirksfeuerwehrkommando per Aussendung mit. In Brand stand eine Lagerhalle. Der Alarm war gegen 17.30 Uhr eingegangen.

von APA