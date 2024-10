Green Day, seit Ende der 80er-Jahre rockend, bleiben auf der Erfolgsspur: Ihr für den 17. Juni 2025 angekündigtes Konzert in der Wiener Stadthalle ist ausverkauft. Nun hat der Veranstalter einen Zusatztermin angekündigt. Die US-Band tritt am Abend darauf (18. Juni) noch einmal am selben Ort auf. Karten sind bereits bei Oeticket und bei der Stadthalle erhältlich.

von APA