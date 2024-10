Graz99ers setzen Siegeszug in Klagenfurt fort

Die Graz99ers haben auch die erste Härte-Prüfung bestanden. Die im Sommer hochgerüsteten Steirer siegten am Freitag beim KAC mit 4:2 und halten nach der 5. Runde der ICE Hockey League beim Punktemaximum. Eishockey-Meister Salzburg setzte sich nach Endspurt in Vorarlberg 6:5 n.V. durch. Innsbruck fügte Ljubljana die erste Niederlage zu (3:0). Auch Bozen verlor erstmals. Beim 2:8 gegen Asiago kassierten die Südtiroler doppelt so viele Gegentreffer wie in vier Spielen zuvor.

von APA