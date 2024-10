Der Bassist und Mitbegründer der legendären Rockgruppe Grateful Dead, Phil Lesh, ist tot. Lesh sei am Freitag "friedlich" und "umgeben von seiner Familie und voller Liebe" verstorben, hieß es in einer Erklärung auf Leshs Profil im Onlinedienst Instagram. "Phil hat allen in seinem Umfeld unermessliche Freude bereitet und hinterlässt ein Vermächtnis aus Musik und Liebe." Der Musiker wurde 84 Jahre alt.

von APA