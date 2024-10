Große dunkle Sonnenbrille, akkurat geschnittener Bob mit Stirnfransen und Haute-Couture-Kleid: Anna Wintour hat sich selbst zur Marke mit Wiedererkennungswert gemacht. Als Journalistin hat sie es an die Spitze der US-Modezeitschrift"Vogue" geschafft, seit 2020 ist sie für den Inhalt aller "Vogue"-Ausgaben weltweit und für fast alles, was der Condé-Nast-Verlag in den USA herausgibt, verantwortlich. Am Sonntag (3. November) wird die Grande Dame der Modemagazine 75 Jahre alt.

von APA