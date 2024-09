Goldpreis dank sinkender Zinsen weiter auf Rekordjagd

Der Goldpreis hat mit der Aussicht auf sinkende Zinsen seine Rekordjagd am Freitag fortgesetzt. An der Börse in London stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2.572,98 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte der Preis ein Rekordhoch bei 2.319,30 Euro je Unze. Seit Beginn des Jahres hat das Edelmetall mittlerweile etwa 25 Prozent an Wert gewonnen.

von APA