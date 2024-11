Heidi Klum hat ihrem Spitznamen als "Königin von Halloween" alle Ehre gemacht - und ist bei ihrer berühmten jährlichen Party in New York als der Außerirdische E.T. ins Rampenlicht getreten. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz - der bis auf einige Accessoires dasselbe Outfit trug - zeigte die Deutsche eine leuchtende Fingerspitze, wie das Vorbild aus dem Film-Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982.

von APA