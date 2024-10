Gigasport schließt 4 von 14 Standorte - 100 Jobs betroffen

Die Marktbereinigung im Sportartikelhandel geht weiter. Gigasport schließt 4 von 14 Standorten und spart im Zentralbereich, rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von den Filialschließungen und Sparmaßnahmen betroffen. Zugesperrt werden mit Ende Jänner 2025 die Standorte in Wolfsberg, Spittal/Drau, Leoben und Innsbruck. Zusätzlich würden unternehmensweit Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt, so Gigasport am Dienstag.

von APA